Сукня з пір’ям за 60 тисяч: Оля Фреймут показала образ із благодійного вечора в Лондоні

Яку сукню обрала телеведуча

Телеведуча одягла сукню HARPER/FEATHERS з колекції осінь-зима 2026. За інформацією на сайті бренду, її вартість становить 59 600 гривень.

Сукня HARPER/FEATHERS (фото: скриншот)

Образ являє собою вовняну сукню міді з приталеним силуетом, що нагадує форму "пісочного годинника". Виразності надає декольте у формі серця, оздоблене пір'ям.

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Фреймут доповнила сукню делікатними прикрасами - ланцюжком із блискучою підвіскою та кількома каблучками. Волосся було розпущеним, лише злегка підкрутивши кінчики.

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Серед гостей вечора був і принц Гаррі. Герцог Сассекський від початку повномасштабного вторгнення неодноразово висловлював підтримку Україні та відвідував нашу країну.

Гості заходу (фото: скриншот)

Принц Гаррі став одним із почесних гостей United for Freedom. Під час вечора він виступив із промовою, присвяченою стійкості українців.