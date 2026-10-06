Сукня з пір’ям за 60 тисяч: Оля Фреймут показала образ із благодійного вечора в Лондоні
Оля Фреймут показала свій образ із благодійного вечора United for Freedom, який відбувся в Лондоні на підтримку України. На закриту вечерю запросили відомих людей, які від початку повномасштабної війни висловлюють солідарність з українцями.
Wave RBC.UA повідомляє, що для заходу гості обрали дрес-код Black Tie. Фреймут, яка неодноразово демонструвала прихильність до українських дизайнерів, цього разу зупинила свій вибір на вбранні бренду Nué.
Яку сукню обрала телеведуча
Телеведуча одягла сукню HARPER/FEATHERS з колекції осінь-зима 2026. За інформацією на сайті бренду, її вартість становить 59 600 гривень.
Образ являє собою вовняну сукню міді з приталеним силуетом, що нагадує форму "пісочного годинника". Виразності надає декольте у формі серця, оздоблене пір'ям.
Фреймут доповнила сукню делікатними прикрасами - ланцюжком із блискучою підвіскою та кількома каблучками. Волосся було розпущеним, лише злегка підкрутивши кінчики.
Серед гостей вечора був і принц Гаррі. Герцог Сассекський від початку повномасштабного вторгнення неодноразово висловлював підтримку Україні та відвідував нашу країну.
Принц Гаррі став одним із почесних гостей United for Freedom. Під час вечора він виступив із промовою, присвяченою стійкості українців.