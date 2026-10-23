Стрази замість сліз: Іван Люленов випустив пісню про болісне кохання

Про що нова пісня Люленова

В основі композиції - протиставлення кришталю та діаманта. Героїня проходить через болісні випробування, але виявляється міцнішою, ніж від неї очікували.

"Вони помилилися не в тому, що вона красива. Вони помилилися в тому, наскільки вона міцна", - пояснив Люленов.

За задумом виконавця, внутрішня стійкість не робить людину невразливою. Його героїня може сумувати й переживати біль, проте зберігає здатність мріяти та любити.

"Для мене це історія про те, що ми самі не знаємо, наскільки сильними можемо бути, коли любимо", - зазначив співак.

У спільному тексті Люленов і Лісіч використали метафори та порівняння, залишивши слухачам можливість по-своєму трактувати стосунки героїв.

"Кохання через біль чи біль через кохання? Кришталь чи даймонд?" - так артист сформулював головне запитання композиції.

Яку обкладинку обрав артист

Тему пісні продовжили у візуальному оформленні релізу. На обкладинці обличчя Люленова прикрашене стразами, які нагадують сльози.

За задумом, цей образ передає момент, коли сльоза перетворюється на коштовність.

Пісню "ДАЙМОНД" виконавець уперше представив на своєму останньому сольному концерті. Відео з виконанням композиції також з’явилося в мережі.