Стартували зйомки оновленої "Фабрики зірок": що чекає на учасників та коли прем'єра

Що відомо про нову "Фабрику зірок"

Замість традиційного "Зіркового будинку" учасники проходитимуть навчання у сучасній Музичній академії, створеній на базі Respublika STEAM School.

За словами керівника SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимира Завадюка, головний акцент нового сезону зроблено на професійному розвитку молодих артистів.

"Ми створюємо середовище, де головне - розвиток, професійне зростання та якісний музичний продукт. Саме так народжується нове покоління українських артистів і нова українська музика", - зазначив він.

"Фабрикантами" стануть лише 11 учасників (фото: пресслужба проєкту)

Майже 1800 заявок і кілька етапів відбору

Перезапуск шоу викликав великий інтерес серед молодих виконавців. Організатори отримали 1782 заявки з України та з-за кордону. Після попереднього відбору експерти запросили до Києва 50 найсильніших вокалістів для фінальних офлайн-прослуховувань.

Як зазначив Завадюк, команда шукала не лише сильні голоси, а й артистів із власною харизмою та прагненням до розвитку.

"Ми відібрали дуже сильних учасників - амбітних, самобутніх і відкритих до навчання. Для нас важливо знайти не лише талановитих вокалістів, а й особистостей із власним баченням, характером і бажанням розвиватися", - наголосив він.

Відбір проходитиме у кілька етапів. Спочатку команда проєкту оцінить вокальні здібності, артистизм і готовність до навчання 50 претендентів. Після цього залишаться 30 учасників, яких прослухають головний ментор Алан Бадоєв, продюсери та команда проєкту.

За підсумками цього етапу визначать 20 фіналістів, які візьмуть участь у заключному прослуховуванні. Саме тоді оберуть 11 майбутніх "фабрикантів".

Крім Бадоєва, фінальний відбір також проводитимуть музична продюсерка та засновниця лейблу POMITNI Ірина Горова, хітмейкер, продюсер і засновник лейблу ENKO Іван Клименко, а також музичний продюсер Михайло Хонякін.

Хто ще оцінюватиме учасників

До очних кастингів також долучилися майбутні коучі проєкту - TAYANNA, LAUD, Віталій Ажнов і Яна Цибульська. Вони оцінюватимуть потенціал конкурсантів, а згодом стануть їхніми наставниками під час навчання в музичній академії.

Підтримуватимуть майбутніх фабрикантів Володимир Дантес і Даша Кубік. Вони допоможуть конкурсантам впоратися з хвилюванням, а глядачам покажуть закулісся проєкту та найемоційніші моменти відбору.

Прем'єра оновленої "Фабрики зірок" відбудеться 4 вересня ексклюзивно на SWEET.TV. Нові випуски виходитимуть щоп'ятниці.