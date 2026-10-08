Спортсменка Ярослава Магучіх отримала іменну зірку в Києві: де її можна побачити

Кому присвятила досягнення спортменка

Спортсменка зізналася, що для неї велика честь отримати власну зірку в центрі Києва. Цей момент вона присвятила не лише власним спортивним досягненням, а й людям, які підтримують її на шляху до нових перемог.

Окремо Магучіх подякувала українським військовим, завдяки яким, за її словами, українці мають можливість продовжувати жити, працювати та здійснювати свої мрії.

"Для мене велика честь отримати власну зірку в серці Києва. І цей особливий момент мені хочеться розділити з усіма, хто підтримує мене на моєму шляху. Особлива вдячність нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати, мріяти та досягати нових вершин", - сказала спортсменка.

Григорій Крісс також отримав іменну зірку

Він є олімпійським чемпіоном із фехтування. Ще одну зірку відкрили на честь Сергій Дзінзірук - чемпіона світу з боксу за версією WBO.

Серед нових імен на "Площі зірок" також з'явилася багаторазова чемпіонка Паралімпійських ігор Олександра Кононова.

До церемонії долучилася президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха. Вона особисто привітала Ярославу Магучіх із появою її імені на київській "Площі зірок".

Де розташована площа

"Площа зірок" розташована в самому центрі Києва, на вулиці Великій Васильківській, неподалік від станції метро "Палац Україна" та поруч із торгово-розважальним центром Gulliver.

Це відоме місце столиці, де встановлюють іменні зірки на честь видатних діячів української культури, спорту, кіно, музики та телебачення.