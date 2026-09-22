Софія Ротару поділилася рідкісним фото зі свого весілля

Яким фото поділилась співачка

На чорно-білій світлині молодята позують разом: Ротару - у весільній сукні та фаті, а Євдокименко - у класичному костюмі. Подружжя усміхається та тримає в руках келихи.

Їхня історія кохання почалася ще до особистого знайомства. У 1964 році фотографія молодої Софії Ротару з’явилася на обкладинці журналу "Україна". Тоді Євдокименко проходив військову службу й випадково побачив світлину майбутньої дружини.

Софія Ротару з чоловіком (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

За пізнішими спогадами про їхню історію, фотографія настільки його вразила, що він зберіг її біля свого армійського ліжка, а після завершення служби вирішив розшукати дівчину. Згодом музикантові вдалося зустріти Ротару в Чернівцях. Їхнє знайомство переросло у стосунки, а через кілька років вони одружилися.

Євдокименко керував ансамблем "Червона рута", а також працював режисером-постановником концертних програм співачки.

Разом Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили 34 роки. У 1970 році в них народився єдиний син Руслан, який згодом також працював у музичній сфері.

Анатолій Євдокименка помер 23 жовтня 2002 року у віці 60 років після інсульту. Його поховали на Байковому кладовищі.

Софія Ротару на могилі свого чоловіка у 2024 році (скриншот)