Софі Тернер змінила колір волосся для ролі Лари Крофт

Як зараз виглядає акторка

30-річна акторка обрала брючний костюм із колекції модного дому осінь-зима 2026. Вбрання вона доповнила туфлями Luna та намистом Le Damier від Louis Vuitton.

Тернер уклала волосся в м’які хвилі, залишивши прямий проділ, а для макіяжу обрала стриману палітру. Особливу увагу привернув насичений темно-коричневий колір її волосся, який став помітною зміною в образі знаменитості.

Новий відтінок пов’язують із роботою акторки над серіалом "Розкрадачка гробниць", у якому вона втілить Лару Крофт - героїню популярної серії відеоігор, археологиню та шукачку пригод.

Софі Тернер (фото: Getty Images)

Раніше цю персонажку на великому екрані грали Анджеліна Джолі та Алісія Вікандер. Тепер до них приєднається Софі Тернер, якій належить представити власне прочитання культової героїні.

Що відомо про роль Лари Крофт

Софі Тернер зіграє легендарну археологиню та шукачку пригод Лару Крофт у новому серіалі "Розкрадачка гробниць". Для акторки, яка здобула світову популярність завдяки ролі Санси Старк у "Грі престолів", це можливість спробувати себе в пригодницькому жанрі.

Творці планують представити нову історію Лари Крофт, зберігши атмосферу оригінальної франшизи. За сюжетом героїня подорожує світом, шукає стародавні артефакти, розгадує таємниці й опиняється в небезпечних пригодах.

Для ролі Тернер проходила інтенсивну фізичну підготовку. Акторка розповідала, що тренувалася до восьми годин на день п’ять разів на тиждень.

Крім того, вона грала у відеоігри та читала комікси про Лару Крофт.