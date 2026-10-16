Без складних ритуалів: 77-річна Віра Вонг поділилася секретами догляду за шкірою

Як Віра Вонг доглядає за шкірою

За словами дизайнерки, її щоденна рутина складається лише з двох базових етапів - очищення обличчя та зволоження. Вонг не прихильниця багатоступеневих процедур і не прагне використовувати велику кількість косметичних засобів.

Такий підхід вона описує як доволі простий: замість численних баночок і складних ритуалів модельєрка зосереджується на базовому догляді.

Вонг також поділилася своїм ставленням до макіяжу. Вона зізналася, що не вважає себе особливо вправною у створенні мейкапу власноруч, проте їй подобаються палетки тіней Urban Decay Naked.

Чи є простий догляд секретом молодості

Зовнішність Віри Вонг уже не перший рік викликає активне обговорення в соціальних мережах. Утім, сама дизайнерка не стверджує, що саме мінімалістична б’юті-рутина є секретом її молодого вигляду.

Очищення та зволоження справді належать до базових етапів догляду за шкірою. Водночас її потреби залежать від типу шкіри, а на її стан впливають також генетика, спосіб життя та вплив сонячного випромінювання.

Тож історія Вонг - радше приклад того, що щоденний догляд не обов’язково має бути складним. Головне - підібрати засоби відповідно до потреб шкіри та використовувати їх регулярно.