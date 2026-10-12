Скарлетт Йоганссон у стильній червоній сукні від Hermès з’явилася на кінопрем’єрі в Лондоні

Американська акторка Скарлетт Йоганссон відвідала прем’єру анімаційного фільму "Рей Ґанн" (Ray Gunn), яка відбулася в межах 70-го Лондонського кінофестивалю BFI. Для виходу на червону доріжку знаменитість обрала ефектний образ у насиченому червоному кольорі, зробивши ставку на виразний силует і стримані аксесуари.

Як повідомляє Wave RBC.UA, зірка з’явилася на заході в сукні-бюстьє міді з колекції Hermès Resort 2027.

Яскравий образ моделі

Модель із відкритими плечима вирізнялася незвичайним драпуванням у зоні декольте, яке нагадувало бант. Приталений крій підкреслював талію, а спідницю доповнювали прорізні кишені та розріз ззаду, що додавав образу свободи рухів.

Акторка продовжила монохромну стилістику за допомогою взуття. Вона взула червоні босоніжки Manolo Blahnik Leva на високих підборах із тонкими ремінцями, які витончено обвивали щиколотки.

Скарлетт Йоганссон (фото: Getty Images)

Прикраси Скарлетт Йоганссон підібрала в мінімалістичному стилі. Її образ доповнили невеликі сережки, тонке золоте кольє з круглою підвіскою від Cece Jewellery та золоті каблучки. Лаконічні деталі не перевантажували образ і гармоніювали з насиченим відтінком сукні.

Укладання та макіяж акторка також обрала стримані. Подовжене каре вона уклала м’якими, злегка недбалими хвилями з проділом посередині. У макіяжі переважали природні відтінки, які підкреслювали риси обличчя та підтримували загальний настрій образу.

Що відомо про фільм "Рей Ґанн"

"Рей Ґанн" - майбутній анімаційний науково-фантастичний детектив режисера Бреда Берда, відомого роботою над мультфільмами "Суперсімейка" та "Рататуй".

Події стрічки розгортаються у футуристичному місті Метропія, де люди живуть поруч із представниками позаземних цивілізацій. У центрі сюжету - приватний детектив Реймонд Ґанн, якому доручають розслідування загадкового вбивства.

Фільм поєднує атмосферу детективних історій із незвичайним фантастичним світом, у якому співіснування різних видів створює додатковий простір для сюжетних конфліктів і несподіваних поворотів.