Скандальний Каньє Вест дасть концерти в Росії: що відомо

Що відомо про концерти Веста в Росії

17 серпня 2026 року в Telegram-каналі російського концертного агенства SAY Agency з'явилася інформація про майбутні виступи Ye. Концерти мають відбутися 10 та 11 жовтня в Санкт-Петербурзі.

Ціни на квитки стартують від близько 106 доларів (4742 грн). Найдорожчі VIP-квитки коштують приблизно 1885 доларів (84334 грн).

Вест зібрався виступити в Росії (скриншот)

Для Ye це не перша поява в країні-агресорці. У червні 2024 року він приїхав до Москви на святкування дня народження дизайнера Гоші Рубчинського, з яким співпрацював. Тоді в російських медіа ширилися чутки про можливий концерт репера в столиці, однак виступ так і не відбувся.

Тепер же артист, схоже, планує шоу в Росії.

Концерти Веста скасовують в Європі

Варто зазначити, що останнім часом у Каньє справи з виступами йдуть не дуже, принаймні в деяких європейських країнах. Так, у квітні реперу заборонили в'їзд до Великої Британії. Через це був скасований лондонський Wireless Festival, де він мав виступити хедлайнером.

Згодом у Франції перенесли концерт репера в Марселі після заяв місцевої влади про можливу заборону його виступу.

У Польщі запланований на червень концерт скасували з "формальних і юридичних причин", а швейцарський футбольний клуб "Базель" відмовився проводити шоу Ye на своєму стадіоні через невідповідність артиста цінностям клубу.

Як відомо, останні роки кар'єри Ye супроводжуються численними скандалами через його антисемітські заяви, публічні симпатії до Адольфа Гітлера, Путіна та використання нацистської символіки.

Вест зіштовхнувся з хвилею "скасувань" в Європі (фото: Getty Images)

Як Ye вибачався за антисемітські висловлювання

У січні 2026 року репер у колонці для The Wall Street Journal написав, що "втратив зв'язок із реальністю", а свою поведінку пов'язав із наслідками травми мозку та біполярним розладом. Водночас він визнав, що це не виправдовує його вчинків.

Каньє заявив, що шкодує про свої попередні висловлювання на адресу євреїв, захоплення Гітлером і використання нацистської символіки. Попри це, вже навесні 2026 року його виступи в Європі почали масово скасовувати.