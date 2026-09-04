Сінді Кроуфорд зворушливо привітала доньку із 25-річчям: "Мудра не по роках"

На архівному знімку Кая ще зовсім маленька - їй близько року. Поруч із ним Кроуфорд опублікувала сучасну світлину 25-річної доньки та залишила для неї особисте послання.

Сінді зізналася, що особливо пишається жінкою, якою виросла її донька. Вона назвала Каю мудрою не за роками та відзначила її доброту, співчуття й любов до людей.

"Мудра не по роках і сповнена співчуття, доброти та любові. Спостерігати за тим, як ти виросла у прекрасну жінку, якою ти є сьогодні, - одне з найбільших благословень у моєму житті. Завжди тобою пишаюся", - написала модель.

Сінді Кроуфорд та Кая Гербер (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кая Гербер крокує стопами матері

У 16 років Кая підписала модельний контракт і невдовзі вийшла на подіум на показах провідних модних брендів.

Її кар’єра швидко пішла вгору: Гербер з'являлася на обкладинках відомих глянцевих видань та працювала з такими модними домами, як Chanel, Prada, Valentino і Versace.

Кая Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

Втім, останніми роками Гербер дедалі активніше розвиває себе як акторка. Вона з'явилася у фільмах "Вавилон" та "Дівочий рай", а також у серіалах "Американська історія жахів" і "Палм-Рояль".

Попри успіхи, Кая неодноразово говорила про вплив знаменитої матері на її професійний шлях. Сінді Кроуфорд стала для доньки не лише прикладом у модельній індустрії, а й людиною, яка допомагала їй адаптуватися до життя під постійною увагою публіки.