Син Шварценеггера похизувався накачаним тілом на змаганнях: пішов стопами батька

Яке місце посів Джозеф

Дебют Баени відбувся на Кубку світу PNBA в Ель-Сегундо, штат Каліфорнія. Спортсмен змагався у категорії Classic Physique ("Класичний фізик"), де оцінюють не лише м'язову масу, а й пропорції тіла, симетрію та загальну естетику.

За результатами виступу він посів п'яте місце.

Своїми першими враженнями від професійного старту Джозеф поділився в Instagram. Він опублікував відео з виступу, на якому демонструє бодібілдерські пози, підкреслюючи рельєф м'язів.

"Перший погляд на мою програму позування на Кубку світу PNBA", - написав Баена під роликом.

Особливу увагу привернув і музичний супровід його виступу. Для демонстрації фізичної форми Джозеф обрав композицію Trio італійського композитора Енніо Морріконе з культового вестерну Серджо Леоне "Хороший, поганий, злий".

Цікаво, що до бодібілдингу Баена почав активно долучатися відносно нещодавно. Свій перший аматорський турнір він провів лише в березні, а тепер уже випробував сили на професійному рівні.

Скільки дітей у Арнольда Шварценеггера

Джозеф - син Арнольда Шварценеггера та Мілдред Патрісії Баени, яка раніше працювала хатньою робітницею в родині актора. Про те, що у Шварценеггера є син від колишньої працівниці, стало відомо у 2011 році.

У Арнольда Шварценеггера п'ятеро дітей. Четверо з них - Кетрін, Крістіна, Патрік і Крістофер народилися у шлюбі актора з журналісткою Марією Шрайвер.