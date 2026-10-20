Сара Джессіка Паркер вийшла на червону доріжку із сином: він схожий на зіркову маму

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Для виходу Джеймс обрав темно-синій костюм, світлу сорочку та краватку в клітинку. Сара Джессіка Паркер з’явилася в чорній сукні з квітковими деталями й бахромою по нижньому краю, доповнивши образ туфлями на підборах, блискучою сумкою та діамантовим кольє.

Меттью Бродерік віддав перевагу класичному сірому костюму.

Сара Джессіка Паркер, Меттью Бродерік і Джеймс Вілкі (фото: Getty Images)

На спільних кадрах особливо помітні схожі риси Джеймса та його мами. Їхнє спільне фото стало ще одним приводом для обговорення того, як виріс старший син акторського подружжя.

Що відомо про родину акторів

Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік одружилися у 1997 році. Окрім Джеймса, вони виховують 17-річних доньок-близнючок Табіту Годж і Маріон Лоретту.

У січні 2026 року подружжя також з'явилося на публіці разом із усіма трьома дітьми - на вечірці з нагоди виходу книжки композитора Марка Шеймана Never Mind the Happy у нью-йоркському ресторані Sardi's. Такі спільні виходи родини трапляються нечасто.

Джеймс також поступово знайомиться з акторською професією. У 2024 році він знявся разом із батьком у серіалі Elsbeth. Меттью тоді тепло відгукнувся про спільну роботу із сином, а Джеймс назвав цей досвід особливо цінним.