Син Джуліанни Мур одружився: акторка показала молодят у день весілля

Як пройшло весілля

Для особливого дня Калеб обрав класичний чорний костюм із білою сорочкою та краваткою. Його обраниця Кібрія з'явилася у традиційній білій весільній сукні без бретелей.

Вбрання вирізнялося приталеним верхом, об'ємною довгою спідницею та елегантним шлейфом. Гладка тканина й відсутність мережива та декору надали образу стриманого вигляду.

"Це сталося! Ми любимо, любимо, любимо вас", - написала акторка, вітаючи сина та його дружину.

Також сімейними моментами зі святкування поділилася донька Джуліанни Мур - Лів Гелен. Вона опублікувала спільний знімок із мамою, а також фотографії з молодятами та батьком, режисером Бартом Фрейндліхом.

Джуліанна Мур з донькою (фото: скриншот)

Джуліанна Мур з родиною (фото: скриншот)

Для весільної урочистості Джуліанна обрала чорну сукню-комбінацію, яка підкреслила її стриманий елегантний стиль.

Лів Гелен віддала перевагу зеленій сукні, а Барт Фрейндліх з'явився на святі у класичному костюмі.

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Історія кохання Калеба Фрейндліха та Кібрії Морган

Вони були разом близько дев’яти років, перш ніж одружилися. Їхня історія кохання розпочалася у квітні 2017 року. Відтоді пара періодично ділилася спільними фотографіями в соціальних мережах і присвячувала одне одному ніжні привітання з нагоди важливих дат.

У серпні 2024 року Калеб освідчився коханій після понад семи років стосунків. Про заручини повідомила його мама, голлівудська акторка Джуліанна Мур, опублікувавши фотографії закоханих. На одному зі знімків Кібрія демонструвала обручку з діамантом.

У лютому 2026 року пара відсвяткувала дев’яту річницю стосунків. Калеб зворушливо привітав обраницю, зізнавшись, що пишається всім, що їм вдалося побудувати разом, і з нетерпінням чекає на весілля.

Кібрія неодноразово з’являлася в дописах Калеба. Зокрема, у лютому 2026 року він привітав її з днем народження, назвавши надзвичайно красивою та веселою людиною, яка робить світ кращим.

До привітань долучилася й Джуліанна Мур, залишивши теплий коментар майбутній невістці.