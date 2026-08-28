Символ любові до дітей: Сандра Буллок показала нове татуювання
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Символ любові до дітей: Сандра Буллок показала нове татуювання

Символічний малюнок має особливе значення для акторки та присвячений її дітям

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Сандра Буллок (фото: Getty Images)
Дата: 28 серпня 2026

62-річна Сандра Буллок з’явилася на лондонській прем’єрі фільму "Практична магія 2" з новим татуюванням. Акторка прикрасила плече символічним написом, присвяченим її дітям - 16-річному Луїсу та 12-річній Лайлі.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Еntertainmenttonight.

Як виглядає тату

На фотографіях із заходу можна роздивитися татуювання з літерами "L" та "B" і цифрою "2".

Для прем’єри акторка обрала ефектну сукню Givenchy без бретелей із леопардовим принтом. Вихід на червону доріжку став особливим ще й тому, що Буллок повертається на великий екран після чотирирічної перерви.

Символ любові до дітей: Сандра Буллок показала нове татуюванняНове тату Сандри Буллок (фото: Getty Images)

У "Практичній магії 2" вона знову зіграла Саллі Оуенс разом із Ніколь Кідман.

Під час прем’єри Буллок також відверто розповіла про материнство. За словами акторки, її схильність захищати дітей від усього негативного - частина її характеру.

"Страх перед тим, що я вважаю нормальним - це моя суть", - сказала вона, додавши, що її діти могли б сказати про неї те саме.

Водночас Буллок зізналася, що з часом зрозуміла: батьки не можуть повністю вберегти дітей від болю та складного досвіду.

Нове татуювання на плечі стало для Буллок лаконічним, але особистим нагадуванням про найважливіших людей у її житті.

Символ любові до дітей: Сандра Буллок показала нове татуюванняСимвол любові до дітей: Сандра Буллок показала нове татуюванняСандра Буллок з’явилася на прем’єрі фільму "Практична магія 2" (фото: Getty Images)

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