"Швидко звикаєш". Ліберови поділилися, як переживають небезпеку під час зйомок

Що сказали Ліберови про небезпеку під час зйомок

За роки повномасштабної війни фотографи неодноразово опинялися в ситуаціях, коли доводилося працювати під ударами ворога.

Вони зізналися, чи були випадки, коли смерть була на відстані кількох метрів, та як ставляться до подібних обставин.

"Так, і не раз. Але до цього доволі швидко звикаєш. І завжди тримаєш у голові, що все, що проживаємо на війні ми, - це лише частина того, що військові проживають щодня", - зазначили вони.

За словами фотографів, їхня головна мета у такі миті - донести реальність про війну до тих, хто не бачить її наслідків на власні очі.

"Якщо ми були десь і там відбувалось щось справді небезпечне, наше завдання насамперед - показати, як це: бути там, де наші військові виживають щодня", - розповіли вони.

Ліберови наголосили, що воєнна фотографія допомагає подолати дистанцію між тими, хто живе у відносній безпеці, і тими, хто захищає країну на передовій.

"Хоча б на хвилину перегляду цих світлин зменшити розрив між цивільним та військовим світами", - пояснили вони.

Ліберови про роботу в умовах небезпеки (фото надане подружжям)

Омріяне фото Ліберових

Костянтин і Влада зізналися, що не звикли сприймати свою роботу як щось історичне.

"Ми рідко розцінюємо це так. Коли живеш в історичні часи, все, що ти робиш, з часом може мати історичне значення. Ми просто робимо те, у що дуже віримо, і намагаємось робити це якомога краще", - поділилися фотографи.

За час повномасштабної війни вони зробили тисячі важливих кадрів, але найбільше мріють зафіксували лише один.

"Як військові повертаються додому. Понад усе чекаємо на це", - підсумували вони.