Сара Мішель Геллар показала рідкісні фото сина та доньки: як зараз виглядають діти акторки

Сара Мішел Геллар показала 14-річного сина

20 вересня акторка привітала з днем народження молодшого сина Роккі Джеймса, якому виповнилося 14 років. На опублікованому фото Геллар позує поруч із ним у сукні в горох і обіймає його.

Роккі постав у сірій сорочці-поло та білих шортах. Підліток уже майже зрівнявся з мамою на зріст.

"Ти навіть не уявляєш, як мені пощастило спостерігати, як ти йдеш за своєю мрією. Ти надихаєш не лише мене, а й усіх навколо", - написала вона у привітанні.

Як виглядає син Сари Мішель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Геллар також показала сина за кермом. Роккі був у гоночному комбінезоні та шоломі. Підліток захоплюється автоперегонами та бере участь у змаганнях з картингу.

Cин Геллар захоплюється перегонами (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Доньці акторки Шарлотті виповнилося 17

Геллар також опублікувала рідкісне фото з донькою, якій виповнилося 19 вересня 17 років. На кадрі дівчина позує у рожевій сукні, а мама нахиляється до неї та цілує в щоку.

"Вчора був день народження моєї найкращої подруги. Шарлотто, я не розумію, як тобі вже 17", - написала акторка.

Вона додала, що саме Шарлотта свого часу зробила її мамою, а тепер стала людиною, яка допомагає їй ставати кращою.

Донька Сари Мішель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Що відомо про сім'ю Сари Мішель Геллар

Геллар і Фредді Принц-молодший познайомилися на зйомках фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа" у 1997 році. Спочатку вони були друзями, а романтичні стосунки між ними почалися у 2000 році.

Пара заручилася у 2001-му та одружилася у вересні 2002 року в Мексиці. У 2009 році в них народилася донька Шарлотта, а через три роки - син Роккі