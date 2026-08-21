Сандра Буллок вперше заговорила про смерть коханого: "Моя людина пішла набагато раніше"

Буллок почала переживати втрату задовго до смерті коханого

Браяну Рендаллу діагностували бічний аміотрофічний склероз на початку пандемії COVID-19.

За словами Буллок, коханий попросив її нікому не розповідати про хворобу.

Акторка поважала його рішення, хоча через це почувалася ізольованою і не могла відкрито говорити навіть із близькими про те, через що проходить.

"Я почала оплакувати Браяна за чотири роки до його смерті", - зізналася Буллок.

Акторка пояснила, що хвороба вплинула приблизно на половину їхніх восьмирічних стосунків.

Сандра Буллок (фото: Getty Images)

"Моя людина пішла набагато раніше, ніж її тіло", - сказала вона, описуючи свій тривалий процес переживання втрати.

За словами Буллок, повністю усвідомити власне горе вона змогла лише після смерті Рендалла, адже під час його хвороби була зосереджена насамперед на щоденному догляді та родині.

Чому акторка майже нікому не говорила про хворобу

Спочатку про діагноз знала лише сестра Сандри Гезіне Буллок-Прадо.

Згодом акторка довірилася кільком близьким друзям, серед яких були Дженніфер Еністон та Аманда Анка.

Буллок також розповіла, що особливо важко було спостерігати, як хвороба Рендалла впливає на дітей. Разом пара виховувала сина та доньку акторки Луїса й Лайлу, а також доньку Рендалла Скайлар.

Поступове погіршення фізичного стану партнера та психологічні наслідки хвороби акторка назвала надзвичайно складним періодом для всієї родини.

Сандра Буллок і Браян Рендалл (фото: Getty Images)

Що відомо про смерть Браяна Рендалла

Браян Рендалл помер 5 серпня 2023 року у віці 57 років після трирічної боротьби з бічним аміотрофічним склерозом.

Його родина тоді окремо наголосила, що саме Рендалл вирішив не розголошувати свій діагноз, а близькі поважали це бажання.

Сандра Буллок познайомилася з фотографом у 2015 році, коли запросила його знімати день народження свого сина Луїса.

Згодом між ними почалися стосунки, а сама акторка публічно називала Рендалла "коханням свого життя".

Після його смерті Буллок на кілька років відійшла від активної роботи та зосередилася на дітях і власному відновленні.

Тепер акторка поступово повертається до кіно. Одним із її нових проєктів стане продовження культового фільму "Практична магія", де вона знову зіграє разом із Ніколь Кідман.