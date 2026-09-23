В Росії раптово помер путініст Сергій Сосєдов: що відомо

В Якутії під час гостролей раптово помер російський журналіст та критик Сергій Сосєдов, проти якого Україна ввела персональні санкції. Йому було 58 років.

Що відомо про смерть Сергія Сосєдова

Спочатку про смерть критика повідомив його колега, телеведучий Вадим Такменєв. Сосєдова не стало під час гастролей у Нерюнгрі.

За даними російських ЗМІ, він начебто впав зі сходів. Водночас обставини трагедії ще уточнюються.

Хто такий Сергій Сосєдов

Сосєдов народився 23 травня 1968 року в Москві. Професійну кар’єру він розпочав у журналістиці, працюючи в газеті "Гудок". Його перше інтерв’ю вийшло у 1989 році - журналіст поспілкувався зі співачкою Едітою П’єхою.

У 1996-му Сосєдов закінчив факультет журналістики Московського державного університету. Пізніше він працював у різних виданнях як музичний оглядач і критик.

Широку популярність журналіст отримав завдяки телевізійній програмі "Акулы пера". Згодом він регулярно з’являвся в музичних та розважальних проєктах як експерт і член журі.

В Україні Сосєдов був відомий як один із суддів вокального шоу "Х-Фактор". Він працював у проєкті на СТБ з 2010 до 2015 року.

Останніми роками журналіст працював переважно на російському телебаченні.

Що Сосєдов говорив про Україну

Після російської агресії він встав на бік Росії, зокрема у 2014-му підтримав анексію Криму. Пізніше критикував українську політику щодо російських артистів. У 2019 році він називав Україну "хворою" через небажання приймати "сусідів".

Після початку повномасштабного вторгнення риторика Сосєдова залишилася проросійською. В казав, що Україна нібито "керована США" і є "плацдармом проти Росії", а також критикував російських артистів, які виїхали з РФ та виступили проти війни.

У січні 2023 року Сосєдов потрапив до санкційного списку України. Він увійшов до переліку 198 російських діячів культури та медіасфери, щодо яких запровадили персональні санкції строком на 10 років.