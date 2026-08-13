Ріанна стала обличчям легендарного аромату Dior та вересневого Elle
Барбадоська співачка Ріанна стала обличчям вересневого випуску американського Elle та натхненням для нової, більш насиченої версії легендерного аромату Dior J'ador. Бренд заявляє, що версія Intense - ода артистці як іконі краси та вільної, впевненої в собі жінки, яка живе життя на своїх умовах.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Ріанна стала обличчям Elle
В середу 12 серпня американське видання опублікувало обкладинку свого нового вересневого випуску. Обличчям журналу обрали Ріанну, яка стала натхненням та музою для Dior J'ador Intense.
Новий аромат є більш насиченою версією культового парфуму, який вшановує жінок, які "наважуються насолоджуватись беззастережним задоволенням".
Elle описує Ріанну як "щось більш рідкісне, ніж суперзірка: повний сенсорний досвід". Видання вважає її впевненою в собі жінкою, яка живе у власному ритмі та комфортно почувається у своєму тілі, вдало поєднує кар’єру і сім’ю, одягається так, як хоче, та завжди має бездоганний вигляд.
Нове партнерство з Dior є важливою віхою для співачки, адже ще у 2015 році вона стала першим темношкірим амбасадором бренду.
В фотосесії для Elle можна відчути аромат Ріанни через сторінку, особливо на зображеннях, де її волосся звисає вільними локонами на плечі, а вона дивиться на камеру, наче запрошуючи глядача підійти ближче, але не занадто.
Сім'я на першому місці
Нещодавно також Ріанна опублікувала в соціальних мережах рідкісні фото з трьома дітьми: чотирирічним RZA, трирічним Райотом та Рокі Айріш Майерс, якій у вересні виповниться один рік.
Співачка показала малечі вулицю Rianna Drive, названу на її честь в районі, де вона провела дитинство. На фото зіркова матуся позує в чорній сукні з розрізом до стегна біля таблички з назвою вулиці.
"В одну хвилину я почуваюсь, як та дівчина з Вестбері, а потім приводжу своїх дітей до Rianna Drive. Цікаво, як влаштоване життя! А слава завжди належатиме творцю!" - прокоментувала вона.