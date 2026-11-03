Ральф Лорен здобув третю перемогу на CFDA за чоловічий одяг

Коли відбулась церемонія

Цьогорічна церемонія відбулася 2 листопада в Нью-Йорку, у Музеї природничої історії. Лауреатів оголосили в межах щорічної премії CFDA Fashion Awards, яку вважають однією з найважливіших нагород американської модної індустрії.

Переможців визначають представники професійної спільноти CFDA - дизайнери, редактори модних видань, журналісти та інші фахівці галузі.

Нагороду Лорену вручили актор Метт Деймон і дизайнер Тремейн Еморі. Цього року дизайнер змагався за звання найкращого американського дизайнера чоловічого одягу з Томом Брауном, Тоддом Снайдером, Віллі Чаваррією, а також дуетом Дао-Ї Чоу та Максвелла Осборна з Public School New York.

Для Ральфа Лорена це вже третя перемога в цій категорії. Раніше він отримував відзнаку у 1996 та 2007 роках. Таким чином, дизайнер повернувся до списку переможців майже через два десятиліття після своєї попередньої нагороди.

Коли Лорен заснував бренд

Лорен заснував свій бренд у 1967 році, розпочавши кар'єру з колекції чоловічих краваток під назвою Polo. Уже наступного року він представив першу повноцінну чоловічу колекцію.

Згодом дизайнер сформував упізнавану естетику, у якій поєдналися класичний американський стиль, спортивні мотиви, елементи преппі та позачасова елегантність.

За десятиліття роботи Ральф Лорен перетворив однойменну марку на міжнародний lifestyle-бренд, що охоплює одяг, аксесуари, парфумерію та товари для дому.

Він також залишається єдиним дизайнером, який отримав усі найвищі відзнаки CFDA, зокрема нагороди за жіночий і чоловічий одяг, внесок у розвиток роздрібної торгівлі та Lifetime Achievement Award за кар'єрні досягнення.

Премія 2026 року стала ще одним визнанням його багаторічного внеску в американську моду.