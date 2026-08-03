Працював зі Snoop Dogg і Rosalía: хто став музичним продюсером нової "Фабрики зірок"

За словами керівника SWEET.TV Originals і Big Entertainment Shows Володимира Завадюка, кандидатуру музичного продюсера обирали серед фахівців із різним досвідом і баченням.

"Наш вибір припав на Мішу, адже ми прагнемо давати можливість розвиватися новим іменам, які вже сьогодні представляють нас на міжнародній арені. Для нас це сміливий і певною мірою ризикований крок, але водночас дуже свіжий подих для проєкту", - зазначив він.

До команди M1SHKA також мають приєднатися українські автори та хітмейкери. Наразі з ними тривають переговори.

M1SHKA (фото: instagram.com/mishka_the1)

Що відомо про M1SHKA

Михайло Хонякін працював над проєктами українських і світових артистів, серед яких Snoop Dogg, Bad Bunny, Тіна Кароль і MONATIK.

Також він долучався до створення альбому MOTOMAMI іспанської співачки Rosalía. Платівка отримала премії Grammy та Latin Grammy.

Сам продюсер говорить, що шукатиме серед учасників проєкту не лише сильні вокальні дані, а й власний стиль та артистичну індивідуальність.

"З початку повномасштабного вторгнення в Україні з’явилося багато нових, самобутніх і неймовірно талановитих артистів. Моя мета на проєкті - допомогти їм розкритися на максимум і відвоювати своє заслужене місце в шоубізнесі", - розповів Хонякін.

M1SHKA (фото: instagram.com/mishka_the1)

За його словами, особливу увагу команда приділятиме сучасному звучанню, яке зможе конкурувати не лише на українському, а й на міжнародному музичному ринку.

Нагадаємо, оновлена "Фабрика зірок" позиціонується як сучасна музична академія для майбутніх self-made артистів.

Учасники працюватимуть із вокальними коучами, хореографами, стилістами, акторами та спортивними тренерами.

Перший епізод, присвячений кастингу на проєкт, вийде 4 вересня ексклюзивно на платформі SWEET.TV.