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Зірки 03 серпня 2026, 14:45

Працював зі Snoop Dogg і Rosalía: хто став музичним продюсером нової "Фабрики зірок"

Продюсер зі світовим досвідом допомагатиме учасникам шоу створювати сучасні пісні та власний стиль
Іванна Пашкевич Іванна Пашкевич Журналістка, редакторка та репортерка Wave RBC.UA
M1SHKA (фото: instagram.com/mishka_the1)
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Музичним продюсером оновленої "Фабрики зірок" на SWEET.TV став Михайло Хонякін, відомий під псевдонімом M1SHKA. У проєкті він працюватиме над авторськими піснями учасників, формуванням їхнього індивідуального звучання та адаптацією композицій до сучасних світових стандартів.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на пресслужбу SWEET.TV.

За словами керівника SWEET.TV Originals і Big Entertainment Shows Володимира Завадюка, кандидатуру музичного продюсера обирали серед фахівців із різним досвідом і баченням.

"Наш вибір припав на Мішу, адже ми прагнемо давати можливість розвиватися новим іменам, які вже сьогодні представляють нас на міжнародній арені. Для нас це сміливий і певною мірою ризикований крок, але водночас дуже свіжий подих для проєкту", - зазначив він.

До команди M1SHKA також мають приєднатися українські автори та хітмейкери. Наразі з ними тривають переговори.

M1SHKA (фото: instagram.com/mishka_the1)

Що відомо про M1SHKA

Михайло Хонякін працював над проєктами українських і світових артистів, серед яких Snoop Dogg, Bad Bunny, Тіна Кароль і MONATIK.

Також він долучався до створення альбому MOTOMAMI іспанської співачки Rosalía. Платівка отримала премії Grammy та Latin Grammy.

Сам продюсер говорить, що шукатиме серед учасників проєкту не лише сильні вокальні дані, а й власний стиль та артистичну індивідуальність.

"З початку повномасштабного вторгнення в Україні з’явилося багато нових, самобутніх і неймовірно талановитих артистів. Моя мета на проєкті - допомогти їм розкритися на максимум і відвоювати своє заслужене місце в шоубізнесі", - розповів Хонякін.

M1SHKA (фото: instagram.com/mishka_the1)

За його словами, особливу увагу команда приділятиме сучасному звучанню, яке зможе конкурувати не лише на українському, а й на міжнародному музичному ринку.

Нагадаємо, оновлена "Фабрика зірок" позиціонується як сучасна музична академія для майбутніх self-made артистів.

Учасники працюватимуть із вокальними коучами, хореографами, стилістами, акторами та спортивними тренерами.

Перший епізод, присвячений кастингу на проєкт, вийде 4 вересня ексклюзивно на платформі SWEET.TV.