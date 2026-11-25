Що відомо про спадщину Панеттьєрі

За даними видання, у документах Кличка фігурує загальна оцінка майна у 6,25 млн доларів. Акторка не залишила заповіту.

До спадщини входять особисте майно та нерухомість. За інформацією USA Today, яке також ознайомилося із судовими документами, вартість нерухомості перевищує 1 млн доларів.

Боксер запропонував призначити адміністраторкою спадкового майна Меліссу Москал Бенчівенгу - податкову та фінансову консультантку.

Також він просить визнати їхню доньку Каю єдиною спадкоємицею Панеттьєрі.

Раніше, у жовтні, суд у Лос-Анджелесі вже надав Кличку тимчасові повноваження для захисту майнових інтересів неповнолітньої доньки.

Панеттьєрі з Кличком та донькою (фото: instagram.com/klitschko)

Зокрема, йому дозволили підписувати податкові декларації акторки та сплачувати відповідні зобов'язання.

Чому боксер раніше звертався до суду

Як повідомляло ABC News, Кличко висловлював побоювання щодо збереження майна Панеттьєрі.

У поданих документах він стверджував, що людина, яка не є членом родини, продала частину речей акторки, зокрема прикраси, до ломбарду.

Його адвокати просили надати повноваження звертатися до правоохоронців щодо пошуку та повернення майна, яке, за їхніми твердженнями, могло бути неправомірно привласнене.

Що відомо про родину Кличка та Панеттьєрі

Пара була заручена, проте до шлюбу справа не дійшла. Їхня спільна донька Кая з 2018 року перебувала під повною опікою батька.

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Її знайшли непритомною в помешканні у Грінвіллі, штат Південна Кароліна.

У жовтні поліція Грінвілла повідомила про завершення розслідування. Смерть акторки визнали наслідком нещасного випадку.