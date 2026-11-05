Померла зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" Кіммарі Джонсон: їй було 50 років

Що відомо про смерть Кіммарі Джонсон

Як розповіла племінниця акторки Ронда Скотт, 27 жовтня Кіммарі пережила серцевий напад у власному будинку в Лос-Анджелесі.

Після цього її терміново доправили до медичного центру Cedars-Sinai, де лікарі виявили аневризму.

Акторка померла в середу вдень, 4 листопада, внаслідок зупинки серця.

Біографія та кар'єра Кіммарі Джонсон

Кіммарі народила 8 квітня 1976 року в Пітсбургу. Свою акторську кар'єру розпочала у 1998 році. Тоді вона зіграла Джейн в одному з епізодів популярного серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210".

Пізніше акторка з'явилася в телесеріалі "V.I.P.", головну роль у якому виконала Памела Андерсон.

У 2000 році Джонсон зіграла персонажку на прізвисько Jumpsuit Chick у комедії "Де моя тачка, чувак?" (Dude, Where’s My Car?) з Ештоном Кутчером і Дженніфер Гарнер.

Також акторка знімалася у фільмах "Костолом" (Break A Leg), Gang Warz, Spanish Fly, Shadow Fury та The Summer of Massacre.

Крім цього, вона була моделлю. У 1993 році Кіммарі здобула титул Miss Pennsylvania USA та представляла свій штат на конкурсі Miss USA, де потрапила до п'ятірки фіналісток.

У 2003 році акторка народила сина Камерона, після чого зробила паузу в кар'єрі, щоб зосередитися на материнстві.

Також Джонсон мала власний б'юті-бізнес. У 2011 році вона запустила косметичну лінійку SkinGlow by Kimmarie.

За кілька місяців до смерті, судячи з публікацій у соцмережах, зірка була зосереджена на модельній кар'єрі. У серпні вона стала обличчям обкладинки журналу Grazia Slovenia.