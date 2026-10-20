Померла онука Роберта Кеннеді Кайл: їй було 42 роки
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Померла онука Роберта Кеннеді Кайл: їй було 42 роки

Останні роки життя вона була паралізована через важку травму спинного мозку

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Кайл Кеннеді (фото: instagram.com/insta_kennedys)
Дата: 20 жовтня 2026

Кайл Кеннеді, онука американського політика Роберта Ф. "Боббі" Кеннеді та його дружини Етель Кеннеді, померла у віці 42 років.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на некролог.

Що відомо про смерть Кайл Кеннеді

Кайли не стало 21 вересня. Вона померла мирно у власному домі в місті Вествуд, штат Массачусетс, США

Причину смерті не повідомили. Відомо, що у 2020 році вона зазнала тяжкої травми спинного мозку, внаслідок якої була паралізована.

Померла онука Роберта Кеннеді Кайл: їй було 42 роки
Кайл Кеннеді померла у 42 роки (фото: burkefuneralhomes.com)

Біографія онуки Кеннеді

Кайл народилася 6 липня 1984 року у Вашингтоні. Вона була донькою Майкла Кеннеді, який помер у 1997 році, та Вікторії Деніз Гіффорд. Її батько був одним із 11 дітей Роберта Ф. Кеннеді та Етель Кеннеді.

Своє життя вона присвятила навчанню дітей та реформуванню освітньої системи, зокрема для дітей із соціально вразливих груп і людей з інвалідністю.

Після закінчення Джорджтаунського університету зі ступенем з історії вона працювала вчителькою в межах програми Teach For America у Нью-Йорку.

Згодом здобула ступінь магістра ранньої освіти в Університеті Пейс, а також ступінь магістра в галузі освітньої політики та управління в Гарвардській вищій школі освіти.

Кеннеді активно відстоювала права людей з інвалідністю, зокрема свідчила на слуханнях у законодавчому органі штату Массачусетс щодо дискримінації у сфері охорони здоров'я.

Особисте життя Кайл Кеннеді

У серпні 2012 року вона вийшла заміж за Ліама Керра. Весілля відбулося в готелі Fairmont Copley Plaza в Бостоні.

У подружжя народилися близнюки - син Конор і донька Джозі. Дівчинка померла через кілька днів після народження. Через два роки в пари народився ще один син - Деклан. У некролозі Ліама називають колишнім чоловіком Кайл.

У Кайли також залишилися мама Вікторія, брат Майкл, сестра Рорі, племінники та племінниці.

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