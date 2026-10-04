Померла канадська рок-співачка Сасс Джордан: що відомо

Що відомо про смерть Сасс Джордан

Трагічну звістку рідні артистки оголосили в її акаунтах у соцмережах.

"2 жовтня 2026 року, в оточенні люблячої родини, Сасс Джордан мирно відійшла у вічність. Вона назавжди залишиться в наших серцях як неповторна сила природи. Незамінна істота, сповнена світла та радості", - повідомили вони.

Офіційну причину смерті не повідомляли.

Сасс Джордан (фото: instagram.com/sass.jordan)

Чим відома Сасс Джордан

Авторка пісень та акторка народилася у Бірмінгемі, Велика Британія, а зростала в Монреалі.

Свою музичну кар’єру Сасс розпочала наприкінці 1980-х років. У своїй творчості вона поєднувала елементи року, блюзу та соулу, а серед інших її вирізняв хрипкуватий тембр.

У 1989 році співачка отримала музичну премію Juno Award у категорії "Найперспективніша вокалістка року". Згодом вона ще кілька разів була номінована на це звання.

Серед найвідоміших пісень рок-зірки - "Make You a Believer", "High Road Easy", "You Don’t Have to Remind Me" та "So Hard".



Однією з найуспішніших платівок співачки став альбом "Racine", який вийшов у 1992 році. Того ж року Billboard назвав її найкращою рок-виконавицею серед жінок.

На початку 1990-х років Сасс також гастролювала разом із барабанщиком Тейлором Гокінсом ще до того, як він приєднався до рок-гурту Foo Fighters.

Пізніше Гокінс згадував, що саме робота із Сасс допомогла йому познайомитися з професійним рок-турне та життям музиканта в гурті.