Померла 8-річна японська артистка Хірата Руна: названо причину

Що відомо про смерть 8-річної артистки

Хірата Руна з Нагої померла близько 4:00 ранку 25 вересня. Про її смерть родина та агентство DIANNA Project, до якого належала дівчинка, повідомили 28 вересня.

Як стало відомо, дівчинка пішла мирно. Причиною став міокардит, спричинений грипом.

"Ми висловлюємо нашу найглибшу вдячність усім шанувальникам, які підтримували Хірату Руну, а також усім, хто надавав допомогу та був причетний до цієї справи", - йшлося у заяві агентства.

Там також попросили не турбувати родину особистими запитаннями, інтерв’ю чи коментарями в соцмережах. Рідні дівчинки зі свого боку закликали прихильників зберігати пам'ять про неї.

"Третину свого життя Руна провела як айдол… Будь ласка, назавжди збережіть її в куточку своїх сердець як вічного айдола", - зазначили вони.

Прощання з Хіратою відбулося у приватному форматі. На церемонії були присутні лише її близькі родичі.

Померла Хірата Руна (фото: x.com/DP_HIRATALUNA)

Руна виступила на концерті за п'ять днів до смерті

20 вересня 8-річна артистка востаннє вийшла на сцену. Після виступу вона опублікувала свою фотографію та подякувала усім, хто прийшов на концерт.

"Дякую і за сьогодні, я дуже вдячна. Було так весело..." - написала Руна.

Останній допис Хірати (скриншот)

Що відомо про юну артистку

Руна народилася 16 квітня 2018 року. Приблизно третину свого життя вона присвятила виступам, регулярно виходячи на сцену.

Хірата належала до жіночої айдол-групи DIANNA Project. Організація займається підготовкою та розвитком артистів, працюючи переважно з дітьми та підлітками.