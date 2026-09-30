Померла 13-річна донька актора Чада Лоу: родина зробила заяву

Що родина розповіла про Фіону

"Ми глибоко спустошені втратою нашої улюбленої Фіони. Вона була люблячою дівчинкою - розумною, творчою і дуже любила танцювати", = зазначила родина.

Батьки додали, що Фіону обожнювали її сестри, а для всієї сім’ї вона була "світлом життя".

Рідні попросили про молитви та приватність у цей складний для них час.

Причину смерті дівчинки родина не назвала. Наприкінці заяви близькі закликали людей, які переживають проблеми з психічним здоров’ям або емоційну кризу, звертатися по професійну допомогу.

Донька Чада Лоу (фото: instagram.com/ichadlowe)

Фіона народилася 16 листопада 2012 року й була середньою з трьох доньок Чада Лоу та Кім Пейнтер. Подружжя також виховує 17-річну Мейбл і 10-річну Ніксі.

У листопаді 2025 року актор публічно привітав Фіону з 13-річчям. Він побажав доньці продовжувати "танцювати крізь життя" та зізнався, як сильно її любить.

Донька Чада Лоу (фото: instagram.com/ichadlowe)

За кілька місяців до цього сім’я втратила свій будинок унаслідок масштабної пожежі в районі Пасифік-Палісейдс у Лос-Анджелесі.

Тоді Лоу розповідав, що найбільше захоплюється силою та стійкістю своїх доньок, а батьківство називав головною радістю і привілеєм свого життя.

Чад Лоу з родиною (фото: instagram.com/ichadlowe)

Хто такий Чад Лоу

Чад Лоу - 58-річний американський актор і режисер, молодший брат голлівудської зірки Роба Лоу.

Він знімався у серіалах "Життя триває", "Милі ошуканки", "Швидка допомога" та "Кістки".

За роль Джессі Маккенни у серіалі "Життя триває" актор отримав премію "Еммі". З Кім Пейнтер він одружений із 2010 року.