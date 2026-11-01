Помер засновник детройського техно Хуан Аткінс: йому було 64 роки
Американський діджей і музичний продюсер Хуан Аткінс помер у 64 роки. Він був учасником електронного гурту Cybotron та одним із представників легендарної трійки Belleville Three, яка сформувала звучання детройтського техно.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Resident Advisor.
Що відомо про смерть Хуана Аткінса
Трагічну звістку 1 листопада повідомило агентство музиканта Greensmith Artists.
Аткінса знайшли непритомним у готельному номері в Мехіко перед запланованим виступом у суботу, 31 жовтня. Його доправили до лікарні, де констатували смерть.
Причину смерті наразі не повідомляли.
Біографія та кар'єра музиканта
Аткінс народився в Детройті, штат Мічиган, а виріс у місті Белвілл. Там він познайомився з Кевіном Сандерсоном і Дерріком Меєм. Разом вони стали відомі як Belleville Three - трійка музикантів, чия творчість на початку 1980-х заклала основу детройтського техно.
У ті ж роки разом із Річардом Девісом Аткінс заснував електронний гурт Cybotron. Їхня музика поєднувала синтезаторні мелодії, електронні ударні та футуристичне звучання.
У 1981 році дует випустив композицію "Alleys of Your Mind", а у 1983-му - "Clear", яка стала однією з визначальних робіт раннього детройтського техно.
Після виходу з Cybotron Аткінс почав записувати музику під псевдонімом Model 500. У 1985-му він випустив композицію "No UFOs".
Того ж року музикант заснував власний лейбл Metroplex, на якому видавав свої роботи та підтримував інших представників детройтської електронної сцени.
Згодом Аткінс продовжив експериментувати з електронною музикою, повертався до проєкту Cybotron і випускав композиції під іменами Model 500 та Infiniti. Також він співпрацював із німецьким музикантом Моріцем фон Освальдом у межах спільного проєкту Borderland.
За свій внесок у розвиток електронної сцени музикант отримав прізвисько "The Originator" (Творець).