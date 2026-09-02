Помер заслужений артист України Леонід Марченко

Помер Леонід Марченко

Леонід Марченко пішов із життя на 88-му році. Причину смерті актора наразі публічно не повідомляли.

Понад 60 років професійного життя Марченка були пов'язані з Театром юного глядача на Липках.

На його сцені артист створив близько 50 образів, зокрема у виставах "Пеппі Довгапанчоха", "Вишневий сад", "Недоук" та "Казка про царя Гороха".

"Леонід Марченко був частиною історії нашого театру. Частиною його пам'яті, його голосу, його сцени", - зазначили у театрі.

Прощання з артистом відбудеться 2 вересня у Театрі юного глядача на Липках у Києві.

Леонід Марченко (фото: facebook.com.ukrkino)

Чим відомий Леонід Марченко

Леонід Марченко народився 16 січня 1938 року в Києві. Він закінчив акторське відділення театральної студії при театрі імені Івана Франка, а згодом - театрознавчий факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Широкій аудиторії Марченко запам'ятався насамперед роллю Петі Савчука у культовій стрічці Леоніда Бикова "В бій ідуть одні "старики".

Кадр з фільму "В бій ідуть одні "старики"

Також актор зіграв у фільмах "Ати-бати, йшли солдати...", "Лісова пісня", "Морська чайка", "Сад Гетсиманський", а пізніше з'являвся у серіалах "Небесні родичі" та "Нюхач".

Загалом у Національній спілці кінематографістів України нараховують 58 створених ним образів у 58 кінопроєктах.

У 1992 році Леонід Марченко отримав звання заслуженого артиста України, а у 2009-му був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.