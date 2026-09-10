Помер відомий співак, під чиї хіти танцювали на дискотеках у 2000-х

Що відомо про обставини смерті

За даними видання Еkathimerini, у співака сталася зупинка серця під час медичної процедури в приватній клініці в районі Колонакі. Після різкого погіршення стану його доправили каретою швидкої допомоги до лікарні Elpis. Медики розпочали серцево-легеневу реанімацію, однак врятувати артиста не вдалося.

Офіційна заява лікарні Elpis підтверджує, що Мазонакіса привезли 9 вересня о 16:45 без пульсу та дихання. Реанімаційні заходи проводили відповідно до протоколу, але вони не дали результату. Офіційний час смерті - 17:40.

Обставини трагедії наразі розслідують правоохоронці. За інформацією грецьких медіа, серцева зупинка сталася під час плазмаферезу - процедури, під час якої плазму відокремлюють від клітин крові.

Йоргос Мазонакіс (фото: instagram.com/georgemazonakis)

Хто такий Йоргос Мазонакіс

У 1993 році співак випустив дебютний альбом "Mesanihta Kai Kati" ("Опівночі й дещо"). Уже наступного року платівка "Me Ta Matia Na To Les" допомогла йому закріпитися серед популярних грецьких виконавців. Однією з ранніх великих композицій стала пісня "Mou Leipeis", яка згодом отримала "золотий" статус.

За понад 30 років на сцені Мазонакіс випустив численні альбоми та десятки хітів. Серед пісень, з якими його найчастіше асоціюють - "Savvato", "Nikotini", "I Kardia Mou", "Leipei Pali O Theos", "Kalos Sas Vrika", "Terma", "Agapo Simeni" та інші.

Його альбом "Savvato", випущений 2003 року, став платиновим.

Протягом кар’єри співак виступав не лише в Греції та на Кіпрі, а й перед грецькою діаспорою в Німеччині, Австралії та США.

Він також співпрацював із представниками різних музичних напрямів і брав участь у телевізійних проєктах, зокрема був тренером шоу The Voice of Greece.