Помер легенда R&B Фредді Джексон: його романтичні хіти знали мільйони

Що відомо про смерть Фредді Джексона

Рідні музиканта повідомили, що його не стало 5 жовтня. Причину смерті вони розкривати не стали.

Близькі згадують його як добру та щедру людину, яка щиро любила своїх шанувальників, родину, друзів і музику.

"Протягом десятиліть він дарував нам пісні, які стали саундтреком до наших історій кохання, наших свят та наших найдорожчих спогадів. Цей дар житиме вічно", - написали вони у заяві.



Біографія та кар'єра Фредді Джексона

Фредерік Ентоні Джексон народився 2 жовтня 1956 року в Нью-Йорку. З дитинства він займався госпелом і співав у баптистській церкві White Rock Baptist Church у Гарлемі, де познайомився з музикантом і майбутнім продюсером Полом Лоренсом.

На початку кар'єри Джексон виступав у складі гурту LJE (Laurence-Jones Ensemble), а згодом став вокалістом R&B-гурту Mystic Merlin. Після повернення до Нью-Йорка він почав працювати з Лоренсом у Hush Productions та був бек-вокалістом співачки Мелби Мур.

Великий прорив у кар'єрі Джексона стався у 1985 році, коли він випустив дебютний альбом "Rock Me Tonight". Заголовна пісня протягом шести тижнів очолювала R&B-чарт Billboard. У той самий період ще одним хітом артиста став трек "You Are My Lady".



У 1986 році співак випустив другий альбом "Just Like the First Time". Його композиції "Tasty Love", "Have You Ever Loved Somebody" та "Jam Tonight" також очолили R&B-чарт.

Загалом Фредді випустив понад десяток студійних альбомів і отримав статус одного з найвідоміших виконавців R&B 1980-х років.