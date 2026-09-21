Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд: що відомо про Преслі Гербера
Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, помер у віці 27 років. Про смерть повідомили 20 вересня, її підтвердив представник родини.
Як інформує Wave RBC.UA, про це повідомили в офісі медичного експерта округу Лос-Анджелес, пише видання Daily Star.
Що стало причиною смерті
За даними офісу медичного експерта округу Лос-Анджелес, Преслі помер у реабілітаційному закладі. Точна причина смерті наразі не розголошується, а розтин ще не завершили.
Представник родини Кроуфорд-Гербер передав заяву виданню TMZ, у якій близькі попросили поважати їхнє приватне життя.
"Сім'я просить про приватність у цей дуже важкий і болісний час", - йдеться в заяві.
Що відомо про Преслі Гербера
Преслі був єдиним сином Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера, а також старшим братом моделі й акторки Каї Гербер. Він народився 1999 року в Каліфорнії та, як і його мати, обрав кар'єру в модельній індустрії.
Гербер почав працювати моделлю ще у 15 років, коли підписав контракт з IMG Models. У 2016 році він дебютував на подіумі Moschino, а згодом брав участь у показах Dolce & Gabbana, Burberry, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger та Ralph Lauren.
Також Преслі знімався в рекламних кампаніях Calvin Klein, Celine, Pepsi та Omega.
У 2018 році він разом із матір'ю відтворив її культову рекламу Pepsi 1992 року для Супербоулу.
Останніми роками Преслі відкрито розповідав про проблеми з психічним здоров'ям і залежністю. У серпні 2026 року його сестра Кая в інтерв'ю Vogue говорила про багаторічну боротьбу брата із залежністю та наголошувала, що пишається його відкритістю щодо власного досвіду.