Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд: що відомо про Преслі Гербера

Що стало причиною смерті

За даними офісу медичного експерта округу Лос-Анджелес, Преслі помер у реабілітаційному закладі. Точна причина смерті наразі не розголошується, а розтин ще не завершили.

Представник родини Кроуфорд-Гербер передав заяву виданню TMZ, у якій близькі попросили поважати їхнє приватне життя.

"Сім'я просить про приватність у цей дуже важкий і болісний час", - йдеться в заяві.

Що відомо про Преслі Гербера

Преслі був єдиним сином Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера, а також старшим братом моделі й акторки Каї Гербер. Він народився 1999 року в Каліфорнії та, як і його мати, обрав кар'єру в модельній індустрії.

Преслі Гербер та Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/presleygerber)

Гербер почав працювати моделлю ще у 15 років, коли підписав контракт з IMG Models. У 2016 році він дебютував на подіумі Moschino, а згодом брав участь у показах Dolce & Gabbana, Burberry, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger та Ralph Lauren.

Також Преслі знімався в рекламних кампаніях Calvin Klein, Celine, Pepsi та Omega.

У 2018 році він разом із матір'ю відтворив її культову рекламу Pepsi 1992 року для Супербоулу.

Останніми роками Преслі відкрито розповідав про проблеми з психічним здоров'ям і залежністю. У серпні 2026 року його сестра Кая в інтерв'ю Vogue говорила про багаторічну боротьбу брата із залежністю та наголошувала, що пишається його відкритістю щодо власного досвіду.