У Польщі помер голлівудський актор Стейсі Кіч: йому було 85 років
Американський актор Стейсі Кіч (Stacy Keach), відомий ролями в кіно, на телебаченні та численними театральними постановками за творами Вільяма Шекспіра, помер у віці 85 років.
Як повідомляє Wave RBC.UA, про його смерть повідомила дружина Малгоша Томассі Кіч у заяві для Hollywood Reporter.
Коли помер актор
Актор пішов із життя у вівторок, 10 листопада, у своєму сімейному будинку в місті Магдаленка поблизу Варшави, Польща. Причиною смерті стали серйозні проблеми із серцем та серцева недостатність, із якими він тривалий час боровся.
У заяві дружина актора назвала його не лише видатним артистом, якого любили глядачі в усьому світі, а й коханим чоловіком і близькою людиною.
Вона зазначила, що його смерть залишила величезну порожнечу в родині, однак пам'ять про його талант, неповторний голос і любов житиме й надалі.
Кар'єра Стейсі Кіча
Стейсі Кіч народився 2 червня 1941 року в американському місті Саванна, штат Джорджія. Він здобув акторську освіту в Єльській школі драми, а також навчався в Лондонській академії музичного та драматичного мистецтва за програмою Фулбрайта.
На початку кар'єри актор привернув увагу критиків завдяки театральним роботам, зокрема в постановках за творами Шекспіра. За свою кар'єру він зіграв Гамлета, Макбета, Річарда III, Фальстафа та короля Ліра.
Коли він став відомий
Ширшій аудиторії Кіч став відомий завдяки ролі приватного детектива Майка Гаммера в однойменному телевізійному серіалі, який стартував у 1984 році.
Також серед його помітних робіт - фільми "Товстун»" (Fat City) режисера Джона Г'юстона, "Американська історія Ікс", "Небраска" та "Спадок Борна".
Окреме місце у фільмографії актора посідає телевізійний мінісеріал "Гемінґвей" 1988 року, у якому він зіграв письменника Ернеста Гемінґвея. За цю роботу Кіч отримав премію "Золотий глобус" і номінацію на "Еммі".
У 2015 році його включили до Зали слави американського театру. Серед інших телевізійних проєктів актора - серіали "Втеча з в'язниці", "Тітус" і "Блакитна кров".
Стейсі Кіч був одружений із польською акторкою Малгошею Томассі. У подружжя є двоє дітей - Шеннон і Кароліна.