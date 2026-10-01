Побачила себе на відео з концерту: Оля Цибульська розповіла, як схудла майже на 15 кг

Чому Цибульська вирішила схуднути

Артистка пояснила, що під час повномасштабної війни переживання через обстріли та постійну небезпеку позначилися на її харчових звичках.

Співачка залишається у Києві разом із дитиною та родиною.

"Я просто зажирала всі свої стреси, і це було дуже видно", - зізналася Цибульська.

У повсякденному житті змін вона тривалий час не помічала. Переломний момент настав під час весняного концертного туру, коли співачка побачила відео й фотографії, зняті глядачами з перших рядів.

Цибульська різко оцінила свою тодішню форму, порівнявши себе зі "свинкою Пеппою".

Однак справа була не лише у зовнішності: під час виступів артистка почала відчувати важкість і задишку.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Саме після одного з березневих концертів вона вирішила змінити звички та повернутися до комфортної для себе форми.

Скільки зараз важить Оля Цибульська

За словами співачки, зараз її вага становить приблизно 57 кг.

"Почала худнути у березні. На сьогодні вже 57 кг", - розповіла вона.

Артистка додала, що востаннє мала схожу форму у 2019 році. Тоді їй також вдалося позбутися близько 15 кілограмів.

Раніше Цибульська докладніше розповідала про зміни у своєму режимі. Одним із важливих чинників вона називала повноцінний сон.

Також співачка замінила звичну вечерю протеїном, почала двічі на тиждень займатися пілатесом, додала два силові тренування та намагалася щодня більше ходити.

Цибульська запевняла, що не використовувала препарати для зниження ваги, оскільки не мала відповідних медичних показань.

Водночас артистка наголошувала, що не засуджує медикаментозні методи, якщо їх призначає лікар.