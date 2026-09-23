Після розриву з нареченою: Ахтем Сеітаблаєв уперше показав нову кохану

Ахтем Сеітаблаєв показав нову кохану

Пара разом відвідала допрем’єрний показ сімейної комедії "Родичі". Олена перебувала поруч із режисером під час його спілкування з журналістами.

"Це моя дівчина. Її звати Олена", - представив кохану Сеітаблаєв.

Обраниця режисера розповіла, що вони познайомилися завдяки кіно. Їхня перша зустріч відбулася на показі стрічки "Додому" режисера Нарімана Алієва, в якій Сеітаблаєв зіграв головну роль.

"Ми познайомилися на кінопоказі. Це було під час одного із показів фільму "Додому", - поділилася Олена.

Ахтем Сеітаблаєв з коханою (фото: пресслужба Кіноманії)

Водночас пара поки не планує розкривати більше подробиць особистого життя.

Коли Олена почала відповідати на запитання журналістів, Сеітаблаєв жартома попросив її не розповідати все одразу.

"Не здавай усе! Треба поступово видавати інформацію. Тебе потім замучать журналісти. Серйозно, ми поки не готові багато розповідати про нас", - зазначив режисер.

На запитання про те, на якій стадії зараз перебувають їхні стосунки, Ахтем коротко відповів: "Романтичній".

Що відомо про обраницю Сеітаблаєва

Про новий роман режисер уперше розповів улітку 2026 року, однак тоді не назвав імені коханої.

Він лише зазначив, що вона трохи молодша за нього та працює громадською діячкою.

За словами Сеітаблаєва, Олена не пов’язана з акторством чи журналістикою.

Він називав її мудрою, розумною, працьовитою та зізнавався, що почувається поруч із нею надійно.

До цих стосунків Ахтем Сеітаблаєв був заручений із Мар’яною Боцвинюк, яка молодша за нього на 20 років.

Пара планувала весілля, однак згодом розійшлася. Причини розриву вони публічно не коментували, а режисер лише зізнавався, що непросто пережив завершення цих стосунків.