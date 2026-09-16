Оля Полякова повідомила про втрату домашньої улюблениці: "Врятувати не вдалося"

Що розповіла співачка

За словами артистки, трагедія сталася під час звичайної прогулянки. Мімі пішла гуляти, однак додому того дня не повернулася. Улюблениця з'явилася лише через добу - собака була сильно покусана.

"Не стало нашої Мімі. Я не можу повірити", - написала Полякова.

Артистка розповіла, що ветеринарам не вдалося врятувати тварину. На момент трагедії сама співачка перебувала за кордоном, тому не могла бути поруч із домашньою улюбленицею.

"Повернулася вся покусана. Врятувати не вдалося", - з болем сказала зірка.

Оля Полякова повідомила про втрату домашнього улюбленця (фото: скриншот)

Після смерті Мімі співачка також звернулася до інших власників собак. Вона закликала відповідально ставитися до здоров'я та безпеки домашніх тварин і не відкладати стерилізацію.

"Вчасно стерилізуйте собак", - наголосила вона.

Для Полякової Мімі була не просто домашньою твариною, а улюбленицею родини. Зірка неодноразово показувала своїх домашніх тварин у соцмережах, ділячись із підписниками моментами з повсякденного життя.