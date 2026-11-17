Паттінсон співпрацює з швейцарським годинниковим брендом

Однак із вибором аксесуара може виникнути несподівана дилема. Річ у тім, що Паттінсон уже співпрацює з іншим швейцарським годинниковим брендом - Jaeger-LeCoultre.

З 1995 року, коли Пірс Броснан зіграв у фільмі "Золоте око", Джеймс Бонд незмінно носив годинники Omega. Ця співпраця продовжилася і за часів Деніела Крейга, який з'являвся на екрані з моделями лінійки Seamaster.

За три десятиліття Omega фактично стала частиною візуальної ідентичності персонажа.

У вересні 2026 року Jaeger-LeCoultre оголосив Роберта Паттінсона глобальним амбасадором марки. Однією з моделей, з якою актора вже помічали, стала Master Control Chronometre Perpetual Calendar. Саме цей годинник він обрав для вечірок після церемонії "Оскар" у березні.

Раніше він зізнавався, що рідко носив годинники, однак ця модель настільки йому сподобалася, що він навіть захотів придбати її для себе.

Який годинник носитиме новий Бонд

Швейцарський годинниковий бренд Omega створив спеціальну версію моделі Seamaster Diver 300M, присвячену Джеймсу Бонду. Годинник отримав назву James Bond Edition та вирізняється деталями, що відсилають до культової кінофраншизи.

Особливу увагу привертає задня кришка корпусу: крізь сапфірове скло можна побачити фірмовий символ 007. За прозорою поверхнею розміщений механізм OMEGA Co-Axial Master Chronometer Calibre 8806, який забезпечує роботу годинника.

Модель постачається в окремій презентаційній коробці, оформленій спеціально для цієї версії. Таким чином, Omega поєднала технічні характеристики лінійки Seamaster із впізнаваною символікою одного з найвідоміших кіногероїв.

Роберт Паттінсон став глобальним амбасадором швейцарського годинникового бренду Jaeger-LeCoultre. У межах співпраці актор представляє модель Master Control Chronometre Perpetual Calendar, яку повністю розробляють, виготовляють і збирають на власній мануфактурі марки.

Годинник вирізняється циферблатом із сонячним оздобленням (sunray) та чотирма додатковими циферблатами. Його дизайн поєднує сучасну вишуканість із лаконічною елегантністю.

У Jaeger-LeCoultre зазначають, що модель відображає незалежний характер Паттінсона та його невимушений стиль.

Певну інтригу додає і перше промофото Паттінсона в образі шпигуна: на ньому актор позує у класичному смокінгу, тримаючи пістолет, але годинника на зап'ясті не видно. Чи це випадковість, чи свідоме рішення творців залишити вибір аксесуара в таємниці - наразі невідомо.

Таким чином, новий фільм про Джеймса Бонда може стати приводом для перегляду багаторічної традиції.

Водночас Omega поки зберігає історичний зв'язок із франшизою, а Jaeger-LeCoultre має власний інтерес до появи свого амбасадора в ролі одного з найвідоміших кіногероїв.