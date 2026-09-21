"Нічого такий". Макс Барських з гумором відреагував на своє раритетне фото
Макс Барських несподівано занурився в минуле під час свого концерту в Харкові. Просто зі сцени він побачив у руках однієї з прихильниць постер 15-річної давнини зі своїм фото, зробленим на початку кар'єри.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Як Барських відреагував на постер
Прихильниця передала співакові плакат, якому 15 років, і попросила залишити на ньому автограф.
На постері був зображений юний Барських - саме таким його запам’ятали глядачі періоду "Фабрики зірок".
Артист уважно роздивився фотографію та з гумором відреагував на власний образ тих років.
"Мені тут 18 наче... Слухай, ну нічого такий", - з гумором сказав Макс.
"Свєта, я люблю тебе", - сміючись додав він, згадуючи минуле, і поставив свій автограф на плакаті.
@juliakuznetzova09 Нарешті Макс був у незламному Харкові #максбарских #Харків #Радмір оригінальний аудіозапис - yulia_kuznetzova
Флешбек у перші роки кар'єри
Цей момент швидко розлетівся мережею, нагадавши про один із найяскравіших періодів на старті кар'єри артиста. А тепер він є одним із найбільш відомих українських виконавців.
Користувачі соцмереж із позитивом відреагували на відео і в коментарях почали ділитися власними спогадами.
- "Приємні спогади для всіх! Молодець".
- "В мене теж такий плакат є досі".
- "Оце так флешбеки. Почуття гумору в нього - клас".
- "Це смішно і мило..."
Примітно, що цей спогад виник у артиста зараз, коли музичне шоу повернулося на екрани в оновленому форматі. Тепер залишається здогадуватися, чи побачать глядачі одного з найуспішніших випускників "Фабрики" знову на сцені проєкту.