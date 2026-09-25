Несподіване весілля: співачка SWOIIA вдруге вийшла заміж і показала обручки Tiffany

Як SWOIIA повідомила про весілля

Співачка опублікувала серію романтичних чорно-білих фотографій. На одному з кадрів чоловік обіймає її зі спини, а на руках пари можна побачити обручки. Обличчя свого обранця SWOIIA не показала.

"Найкращі моменти трапляються в тиші", - підписала публікацію артистка.

SWOIIA вдруге вийшла заміж (фото: instagram.com/assolmusic)

На іншому фото співачка крупним планом показала обручки від Tiffany & Co. Поруч із прикрасами лежала записка з романтичним посланням.

"Якщо ми продовжуємо йти в цю подорож разом, знай, що моє серце твоє сьогодні, завтра й назавжди", - йдеться у записці.

Імені чоловіка, дати та місця весілля SWOIIA не розкрила. Також співачка поки не показала кадрів із самої церемонії.

SWOIIA вдруге вийшла заміж (фото: instagram.com/assolmusic)

Що відомо про попередній шлюб співачки

Для Катерини Гуменюк це вже другий шлюб. У вересні 2019 року вона вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненка.

Весілля пари було пишним, а вбрання нареченої важило понад 20 кілограмів.

У листопаді 2024 року SWOIIA повідомила про розставання з чоловіком. На той момент вони були разом близько семи років, п’ять із яких - у шлюбі.

SWOIIA з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/assolmusic)

Катерина Гуменюк стала відомою ще в дитинстві під сценічним ім’ям Ассоль.

У 2023 році вона перезапустила музичну кар’єру та почала виступати під псевдонімом SWOIIA.