Несподіване весілля: співачка SWOIIA вдруге вийшла заміж і показала обручки Tiffany
Українська співачка SWOIIA, справжнє ім’я якої Катерина Гуменюк, вдруге вийшла заміж.
Wave RBC.UA пише про це з посиланням на Instagram артистки.
Як SWOIIA повідомила про весілля
Співачка опублікувала серію романтичних чорно-білих фотографій. На одному з кадрів чоловік обіймає її зі спини, а на руках пари можна побачити обручки. Обличчя свого обранця SWOIIA не показала.
"Найкращі моменти трапляються в тиші", - підписала публікацію артистка.
На іншому фото співачка крупним планом показала обручки від Tiffany & Co. Поруч із прикрасами лежала записка з романтичним посланням.
"Якщо ми продовжуємо йти в цю подорож разом, знай, що моє серце твоє сьогодні, завтра й назавжди", - йдеться у записці.
Імені чоловіка, дати та місця весілля SWOIIA не розкрила. Також співачка поки не показала кадрів із самої церемонії.
Що відомо про попередній шлюб співачки
Для Катерини Гуменюк це вже другий шлюб. У вересні 2019 року вона вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненка.
Весілля пари було пишним, а вбрання нареченої важило понад 20 кілограмів.
У листопаді 2024 року SWOIIA повідомила про розставання з чоловіком. На той момент вони були разом близько семи років, п’ять із яких - у шлюбі.
Катерина Гуменюк стала відомою ще в дитинстві під сценічним ім’ям Ассоль.
У 2023 році вона перезапустила музичну кар’єру та почала виступати під псевдонімом SWOIIA.