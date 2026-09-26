"Не відкладати життя на потім": АНТИТІЛА випустили пісню "ОК"
Український гурт АНТИТІЛА презентував новий сингл "ОК" та кліп до нього. Композиція увійде до майбутнього альбому, над яким музиканти зараз активно працюють.
Wave RBC.UA пише про це з посиланням на пресслужбу гурту.
Про що пісня "ОК"
Нова робота АНТИТІЛ - дещо іронічна та відверта розповідь про стан, коли людина звикає виборювати щастя, сумніватися в хорошому та відкладати радість на потім.
Пісня розповідає про момент, коли перестаєш шукати підступ у приємних подіях і нарешті дозволяєш собі бути щасливим - навіть попри складні обставини.
"Бути щасливим в моменті, в простих речах, попри всі обставини - це ОК. Час летить, і його не повернеш, все залежить лише від тебе, не колись завтра, а вже сьогодні, зараз. Про це робота "ОК", - пояснив фронтмен гурту Тарас Тополя.
За словами артиста, особливо гостро він усвідомив цінність життя та його простих моментів під час перебування на фронті.
"Так от, що я чітко усвідомив на фронті під обстрілами, що так жити - це не ок. Як би не було важко, не потрібно відкладати своє життя на потім, а особливо його невеликі щасливі моменти. Бо завтра воно може обірватися, а ти, можливо навіть і не жив, а лиш проживав…", - поділився музикант.
Яким вийшов кліп
Режисером відео став Дмитро Шмурак, який уже не вперше співпрацює з гуртом АНТИТІЛА.
Головними героями кліпу стали діти та підлітки. Вони закохуються, дружать, бешкетують і сміються, не намагаючись контролювати майбутнє чи пояснювати власну радість.
Саме цей контраст розкриває ідею композиції: у дитинстві щастя не потребує виправдань, тоді як дорослі часто бояться радіти, відчувають провину або чекають слушнішого моменту.
Від 16 жовтня прихильники АНТИТІЛ зможуть почути "ОК" під час нового всеукраїнського туру "Вдома 2:0".
Музиканти планують виступити майже у 30 містах України. Це буде продовженням весняного туру, який завершився трьома масштабними концертами "Вдома" у київському Палаці спорту.