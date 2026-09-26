"Не відкладати життя на потім": АНТИТІЛА випустили пісню "ОК"

Про що пісня "ОК"

Нова робота АНТИТІЛ - дещо іронічна та відверта розповідь про стан, коли людина звикає виборювати щастя, сумніватися в хорошому та відкладати радість на потім.

Пісня розповідає про момент, коли перестаєш шукати підступ у приємних подіях і нарешті дозволяєш собі бути щасливим - навіть попри складні обставини.

"Бути щасливим в моменті, в простих речах, попри всі обставини - це ОК. Час летить, і його не повернеш, все залежить лише від тебе, не колись завтра, а вже сьогодні, зараз. Про це робота "ОК", - пояснив фронтмен гурту Тарас Тополя.

За словами артиста, особливо гостро він усвідомив цінність життя та його простих моментів під час перебування на фронті.

"Так от, що я чітко усвідомив на фронті під обстрілами, що так жити - це не ок. Як би не було важко, не потрібно відкладати своє життя на потім, а особливо його невеликі щасливі моменти. Бо завтра воно може обірватися, а ти, можливо навіть і не жив, а лиш проживав…", - поділився музикант.

Яким вийшов кліп

Режисером відео став Дмитро Шмурак, який уже не вперше співпрацює з гуртом АНТИТІЛА.

Головними героями кліпу стали діти та підлітки. Вони закохуються, дружать, бешкетують і сміються, не намагаючись контролювати майбутнє чи пояснювати власну радість.

Саме цей контраст розкриває ідею композиції: у дитинстві щастя не потребує виправдань, тоді як дорослі часто бояться радіти, відчувають провину або чекають слушнішого моменту.

Кадр з кліпу "ОК"

Від 16 жовтня прихильники АНТИТІЛ зможуть почути "ОК" під час нового всеукраїнського туру "Вдома 2:0".

Музиканти планують виступити майже у 30 містах України. Це буде продовженням весняного туру, який завершився трьома масштабними концертами "Вдома" у київському Палаці спорту.