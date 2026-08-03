Найсексуальніший український митець: Альберт Цукренко очолив рейтинг "Золотий Ліфон-2026"

Що відомо про премію "Золотий Ліфон"

Це жартівлива народна відзнака, яку заснували у 2018 році. Її мета - привернути увагу до українських діячів культури через незвичний формат рейтингу.

Учасниками стають українські митці різних напрямів - письменники, музиканти, актори, художники, режисери, фотографи, культурні менеджери, ведучі благодійних аукціонів та представники інших творчих професій.

Серед критеріїв відбору - талант, харизма, інтелект і привабливість. Переможців визначають за підсумками рейтингового голосування - учасники складають власні топ-10, після чого організатори підраховують спільні бали номінантів.

Засновницею премії є Анна Арінархова, а продюсеркою - Олена Павлова. Як відомо, вона виникла як своєрідна відповідь на традиційну об'єктивацію жінок у конкурсах краси.

"Ми хотіли стати своєрідною жовтою пресою здорової країни і писати про культуру та про справжніх зірок наших сердець - українських митців і привертати до них увагу. Будь-яким чином", - пояснила команда "Золотого Ліфону".



Переможці премії "Золотий Ліфон-2026"

Перше місце у цьогорічному рейтингу посів Альберт Цукренко. До топ-10 також увійшли:

Зіновій Карач - музикант;

Вадим Яценко - диригент, керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Верьовки та художній керівник хору "Гомін";

Юрій Рокецький - письменник, музикант і фронтмен гурту "Мертвий Півень";

Олександр Сердюк (Колмен) - актор, шоумен і ведучий благодійних аукціонів;

Ігор Мітров - поет і військовослужбовець (учасника згодом дискваліфікували);

Артем Чех - письменник і військовослужбовець;

Іван Леньо - лідер гурту Kozak System;

Василь Піддубний (Сірий Кіт) - письменник і військовослужбовець.

Представника шостого місця "дискваліфікували". До списку інших лауреатів увійшли Андрій Любка, Сергій Жадан, Артур Дронь, Артем Полежака, Олексій Гнатковський, Святослав Вакарчук, Василь Байдак, Сергій Гнезділов, Владислав Гераскевич, Віталій Ажнов, Олекса Манн, Ілларіон Павлюк, Лесь Подерв'янський, Віталій Запека та Макс Кідрук.