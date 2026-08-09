Наталка Денисенко вдруге вийшла заміж: як виглядають обручки молодят

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко одружилися

8 серпня 2026 року стало особливим днем для акторки та бізнесмена. Чоловік опублікував у своїх соцмережах кадр, на якому повідомив про весілля.

"08.08 - наш день. Наталка Денисенко відтепер Ярошенко", - йшлося в описі.

На фото можна розгледіти обручки подружжя. У Наталки на підмізинному пальці - тонка каблучка та заручальна, тоді як її чоловік обрав масивну чоловічу обручку в срібрястому кольорі.

Денисенко вийшла заміж за Юрія Ярошенка (скриншот)

Оскільки кадр зроблений крупним планом, розгледіти весільне вбрання пари на першому фото неможливо. Видно лише святкову фотозону із зізнаннями у коханні різними мовами.

Водночас зі свого боку акторка підтвердила одруження промовистим жестом у соцмережах. В Instagram вона змінила прізвище на Ярошенко.

Денисенко вийшла заміж (скриншот)

Коханий Денисенко змінив прізвище перед весіллям

Наприкінці липня Юрій офіційно змінив прізвище на Ярошенко. Бізнесмен показав оновлений паспорт і залишив під фото короткий підпис.

"Бути собою!" - зазначив він.

Коханий Денисенко змінив прізвище (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

Наталка відреагувала на важливу зміну в документах коханого та опублікувала його допис у своїх сториз.

"Пишаюся тобою, Юрію Ярошенку", - написала вона.

Сам Ярошенко не став детально пояснювати причини зміни прізвища. Користувачі мережі припускали, що він вирішив від прізвища колишньої дружини Марлени Савранської. Від попередніх стосунків у нього є двоє дітей - донька та син.

Що відомо про заручини Денисенко та Ярошенка

Про новий етап у стосунках закохані оголосили 26 червня. Освідчення відбулося в Туреччині, біля стародавнього храму Аполлона в Сіде.

На опублікованих тоді кадрах було видно, як Юрій став на одне коліно та попросив Наталку вийти за нього заміж. Акторка сказала "так" і показала розкішну каблучку з каменем.

Як Денисенко та Ярошенко заручилися (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Від заручин до весілля минуло трохи більше місяця. Для акторки цей шлюб став другим. Навесні 2025 року вона офіційно розлучилася з актором Андрієм Федінчиком після восьми років разом. Колишнє подружжя виховує сина Андрія.

Раніше Наталка пояснювала, що не планує відкладати одруження з Юрієм надовго. Причиною тому стало бажання зосередитися на творчості, оскільки акторка готує власну виставу.