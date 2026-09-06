Наталі Портман стала мамою втретє: що відомо

Наталі Портман народила третю дитину: що відомо

Як повідомило джерело, акторка втретє стала мамою в серпні в Парижі. Ім'я та стать малюка поки не розголошують, але в мережі вже почали з'являтися фото пари з немовлям.

Відомо, що це перша спільна дитина Наталі з коханим Тангі Дестаблем. У неї також є 15-річний син Алеф та 9-річна донька Амалія, яких вона народила у шлюбі з режисером і хореографом Бенжаменом Мільп'є.

Про третю вагітність Портман стало відомо у квітні 2026 року. Тоді акторка розповіла про майбутнє поповнення в інтерв'ю Harper's Bazaar.

"Ми з Тангі дуже схвильовані. Я просто дуже вдячна. Я знаю, що це великий привілей і диво", - поділилася вона.

Портман також наголосила, що усвідомлює, наскільки непростим для багатьох людей може бути шлях до батьківства.

"Я виросла, чуючи про те, як важко завагітніти. Я знаю багатьох людей, яких люблю, і для яких це було дуже складно, тому хочу також ставитися до цього з повагою", - розповідала акторка.

Водночас вона називала вагітність особливим періодом, сповненим радості та вдячності.



Що відомо про стосунки Наталі Портман

Про роман акторки із французьким музичним продюсером стало відомо у березні 2025 року. За даними ЗМІ, на той момент вони були разом уже кілька місяців.

Номі стосунки почалися майже через рік після того, як Портман офіційно завершила свій шлюб з Мільп'є. Їхнє розлучення було оформлене у Франції в лютому 2024 року.

Портман і Дестабль майже не розповідають про особисте життя, але іноді їх почічають разом на публіці. Так, у березні 2025 року акторка підтримала коханого на заході Louis Vuitton під час Тижня моди.