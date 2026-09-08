Наталі Портман інвестувала у нову vegan-шкіру, яку виготовляють із зерна

З чого виготовляють шкіру

Компанія використовує структурні білки із зернових побічних продуктів і поєднує їх з іншими біоматеріалами, формуючи волокнисту структуру, яка має імітувати властивості колагену в натуральній шкірі. Матеріал можна адаптувати за товщиною, текстурою, кольором, міцністю та гнучкістю.

За даними UNCAGED, ELEVATE на 99% складається з рослинних та натуральних компонентів. Матеріал має, зокрема, сертифікації та оцінки USDA BioPreferred, FSC Certified Materials і PETA Approved Vegan, а його екологічні характеристики оцінювали за допомогою аналізу життєвого циклу (LCA).

Компанія заявляє, що порівняно з традиційною шкірою ELEVATE дозволяє скоротити викиди парникових газів на 95%, використання води - на 89%, а споживання енергії - на 71%.

У 2026 році компанія також переходить до масштабування технології. У червні UNCAGED оголосила про партнерство з європейською платформою Substanz, яка допомагатиме незалежним брендам і дизайнерам отримувати доступ до ELEVATE та впроваджувати його у виробництво.

Технологія привернула увагу автомобільної індустрії

При цьому технологія вже привернула увагу автомобільної індустрії. UNCAGED раніше повідомляла про співпрацю з Hyundai CRADLE щодо використання рослинної альтернативи шкірі в автомобілях.

Для Портман цей проєкт став продовженням її багаторічної роботи на перетині моди, етики та захисту тварин. Тепер акторка не просто виступає за відмову від тваринної шкіри, а інвестує у технологію, яка намагається вирішити одну з головних проблем vegan leather - залежність багатьох альтернатив від синтетичних матеріалів.