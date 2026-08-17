Наречений Лесі Нікітюк переніс операцію: військовий показався в гіпсі та зробив заяву

Що Бабчук розповів про свій стан

Військовий опублікував фото з лікарняної палати. На знімку він усміхається, а його нога зафіксована та вкрита гіпсом. Причину операції він не розкрив, але дав зрозуміти, що не планує надовго залишатися на реабілітації.

"Операцію зробили, лапку полагодили, скоро вже на службу. Працюйте, брати", - написав він.

Дмитро Бабчук про операцію (скриншот)

Нікітюк також відреагувала на стан коханого. Ведуча підтримала Дмитра у себе в Instagram-stories, додавши до ситуації трохи гумору. Вона показала кумедні туфлі, які, на її думку, тепер йому чудово пасуватимуть.

Леся Нікітюк підтримала коханого гумором (скриншот)

Що відомо про стосунки Нікітюк і Бабчука

Пара тривалий час не поспішала розкривати подробиці особистого життя. У січні 2025 року Дмитро зробив Лесі пропозицію в Карпатах, про що вони повідомили в соцмережах.

Як відомо, наречений молодший на вісім років, але цей момент не стає для них перешкодою. Раніше Нікітюк розповідала, що подібна динаміка є звичною для їхніх родин, де жінки подекуди трохи старші за своїх партнерів.

У червні 2025-го у закоханих народився син Оскар, а вже восени вони його похрестили в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Бабчук та Нікітюк на хрестинах сина (фото: instagram.com/special_my_profession)

Вагітність Лесі до останнього залишалася таємницею. Ведуча майстерно приховувала зміни фігури за об'ємним одягом і лише напередодні пологів підтвердила, що чекає на дитину.

У травні цього року Леся зізналася, яким уявляє майбутнє весілля. Вона хотіла б відсвяткувати важливу подію у колі рідних і друзів. А особливим музичним гостем на святі вона бачить Вєрку Сердючку.