Оперний голос у диджейському сеті: українська співачка Аріна Домскі представила незвичне шоу

В основі програми - класичний кросовер, жанр, який поєднує академічну музику із сучасними напрямами.

Центральним елементом шоу залишається сопрано Домскі, а електронні ритми та нові аранжування змінюють динаміку знайомих композицій.

До репертуару увійшли "O Fortuna", "Ameno" та музика з фільму "Гладіатор". Ця добірка об’єднує твори різного походження - від класичного репертуару до кіномузики.

"Для мене класика - це не музика минулого, а мистецтво, яке може звучати актуально в будь-яку епоху. Я не прагну замінити оригінальні твори сучасними версіями", - розповіла Домскі.

За словами співачки, новий формат має допомогти слухачам відкрити для себе оперу та симфонічну музику.

Програма розрахована як на прихильників академічного вокалу, так і на аудиторію електронної сцени.

"Сучасні аранжування, електронні ритми й нові сценічні формати допомагають зруйнувати стереотип про те, що класика - це складно або нудно", - пояснила артистка.

Що відомо про Аріну Домскі

Домскі є авторкою та головною виконавицею проєкту. Вона виступає на міжнародних сценах і послідовно працює з поєднанням академічної вокальної школи та сучасного звучання.

Серед відзнак співачки - золота нагорода European International Music Awards, платинова нагорода LIT Music Awards та дві срібні нагороди Global Music Awards.

На LIT Music Awards відзначили її інтерпретацію "Gloria" Антоніо Вівальді, а на Global Music Awards - альбом "Vivat Vita" у напрямі класичного кросоверу та жіночий вокал.