"Ми завжди на одному боці". Ліберови розкрили секрети міцного шлюбу під час війни
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Зірки

"Ми завжди на одному боці". Ліберови розкрили секрети міцного шлюбу під час війни

У пари є одне правило, яке допомагає підтримувати стосунки

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Костянтин і Влада Ліберови (фото надане подружжям)
Дата: 11 серпня 2026

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови, які фіксують російські злочини проти України, розповіли, як підтримують свої стосунки. Вони зізналися, чи виникали у них кризи на тлі повномасштабної війни та назвали правило, яке допомагає їм оберігати кохання.

Про це подружжя фотографів розповіло в ексклюзивномк інтерв'ю Wave RBC.UA.

Як Ліберови підтримують стосунки в умовах війни

Попри постійну спільну роботу, закохані не відчувають потреби проводити час окремо. Водночас у кожного є свій особистий час.

"Ми звикли так жити. І нам це подобається. Але насправді в нас є особистий час, і так само складається, що кудись у якесь відрядження їде сам Костя, а кудись я", - поділилася Влада.

За її словами, нещодавно вона вирушила до Португалії на міжнародний фотофестиваль, де відкрилася велика виставка про Україну. У цей час Костянтин працював поблизу лінії фронту.

Головне правило Ліберових

Щодня фотографи стають свідками людського болю, втрат і трагедій. Проте вони зізнаються, що навіть у найскладніші моменти намагаються не віддалятися один від одного, а навпаки - більше говорити.

"Ми завжди на одному боці і багато розмовляємо. Це головне правило наших стосунків: все, що можна проговорити, варто проговорити", - пояснили вони.

Крім відвертого спілкування, важливу роль у збереженні стосунків відіграє й робота з психологом.

"А ще є регулярна психотерапія. Це все дуже допомагає не сваритися та не скидати напругу один на одного", - зазначили вони.

Подружжя переконане, що саме відкритий діалог і турбота про власний психологічний стан допомагають проходити через постійний стрес, який приносить життя і робота під час війни.

Нагадаємо, торік пара вперше стала батьками. 29 листопада у них народився син, якого вони вирішили назвати Ноєм.

Про поповнення вони оголосили ще влітку 9 липня. Тоді вони заявили, що чекають на хлопчика.

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