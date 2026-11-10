Меган Маркл скасувала виступ у Європарламенті після арешту батька

Чому Меган Маркл скасувала виступ

Герцог і герцогиня Сассекські мали разом виступити на відкритті меморіалу.

Напередодні, 9 листопада, представник Меган підтвердив, що вона приїде до Брюсселя разом із Гаррі, а її виступ скасовано.

За словами джерела The Telegraph, після арешту батька герцогиня емоційно не почувалася готовою до публічної промови.

Про що говорив принц Гаррі

Lost Screen Memorial складається з 50 світлових панелей у формі смартфонів. На екранах - портрети дітей і підлітків, чиї смерті родини пов'язують із пережитим в інтернеті.

Уперше інсталяцію представили у квітні 2025 року в Нью-Йорку.

У Брюсселі Гаррі закликав технологічні компанії відкритіше говорити про ризики для дітей на своїх платформах.

Він також наголосив, що країни мають співпрацювати, аби діти були захищені незалежно від того, де живуть.

"Безпека дитини ніколи не має залежати від того, яку країну вона називає домом", - сказав Гаррі.

Що відомо про арешт Томаса Маркла

ФБР заарештувало 82-річного Томаса Маркла 6 листопада у Флориді.

Міністерство юстиції США повідомило, що йому висунули федеральне обвинувачення у зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми.

Маркл заперечує звинувачення.

Після слухання його відпустили до закладу для літніх людей під електронний нагляд.

Суд також призначив психіатричне обстеження, щоб визначити, чи здатний Маркл брати участь у судовому процесі.