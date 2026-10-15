Майлі Сайрус пожертвувала 1 млн доларів на житло для жінок, які втратили дім
Американська співачка Майлі Сайрус разом із матір’ю Тіш Сайрус-Перселл долучилася до благодійної ініціативи на підтримку жінок, які залишилися без дому. Фонд артистки спрямує 1 мільйон доларів на компанію HOME, яку реалізує Downtown Women’s Center (DWC) у Лос-Анджелесі.
Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на DWC, кошти допоможуть створити нове житло для жінок і людей, які пережили насильство.
На що спрямують гроші
Один із ключових проєктів - Rosa’s Place, житловий комплекс на Скід-Роу, де облаштують 97 квартир для жінок і людей, які пережили насильство та опинилися без дому. Будівництво передбачає не лише житло, а й доступ до супровідних послуг, покликаних допомогти мешканкам відновити стабільність.
Участь Майлі та Тіш у проєкті не обмежується фінансовою підтримкою. Вони також долучалися до оновлення житлових і громадських приміщень на кампусі центру в Лос-Анджелесі та консультували команду щодо дизайну інтер’єру Rosa’s Place.
"Для мене велика честь підтримувати DWC, адже центр створює для жінок можливості зцілюватися, відновлюватися та знову відчувати себе як удома", - зазначила Майлі Сайрус.
Завдяки пожертвам, продажу квитків і спонсорській підтримці гала-вечір зібрав 2,2 мільйона доларів для кампанії HOME. Окремо фонд Майлі Сайрус оголосив про внесок у розмірі 1 мільйона доларів.
Що відомо про благодійну діяльність Майлі Сайрус
Співачка вже не вперше підтримує людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вона заснувала Happy Hippie Foundation у 2014 році.
Організація допомагала, зокрема, молодим людям, які немають домівок і представникам ЛГБТК-спільноти.