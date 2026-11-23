Якими фото з весілля поділилася Майлі Сайрус

33-річна співачка опублікувала серію знімків наступного дня після весілля. На першій фотографії 28-річний Макс цілує дружину в щоку, поки вони позують разом. Поруч із парою можна побачити собаку.

На іншому кадрі молодята позують удвох, а ще на одному - грайливо проводять час, сидячи на стільці. Завершує добірку романтичне фото, на якому Майлі та Макс цілуються.

"M + M 21.11.2026", - лаконічно підписала публікацію артистка.



Як відомо, для особливого дня Сайрус обрала довгу шовкову сукню з довгими рукавами від Saint Laurent, створену під керівництвом Ентоні Ваккарелло. Образ вона доповнила шовковими туфлями.

Наречений також віддав перевагу французькому модному дому. Він з'явився у вишуканому чорному смокінгу. Судячи з кадрів, на весіллі був black tie дрес-код.

Яким було весілля пари

Нагадаємо, Сайрус вийшла заміж вдруге в Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія, у колишньому будинку Френка Сінатри. Церемонія відбулася біля басейну, а місце, де стояли молодята, прикрашала арка з білими квітами.

Серед гостей були присутні батьки Майлі - Тіш і Біллі Рей Сайрус, а також її сестра Ноа. Крім того, пару підтримувала дівчина батька, акторка Елізабет Герлі та її син Деміан.

Що відомо про стосунки Майлі Сайрус і Макса Морандо

Чутки про роман з'явилися в грудні 2021 року. Тоді їх помітили разом за лаштунками новорічного шоу співачки Miley’s New Year’s Eve Party на телеканалі NBC.

Про заручини стало відомо у грудні 2025 року, коли артистка продемонструвала діамантову обручку на прем'єрі фільму "Аватар: Вогонь і Попіл" у Лос-Анджелесі.

Згодом радісну новину підтвердив тато нареченого Ден Морандо, опублікувавши кадри з приватного святкування.